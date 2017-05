Sylvana wil met partij naar gemeenteraad Amsterdam

In de hoofdstad kreeg de partij tijdens de Tweede Kamerverkiezingen ruim 11.400 stemmen, veelal uit Zuidoost. Tijdens de komende ledenvergadering van haar partij wordt er over het voornemen besloten, maar Simons zelf heeft nog geen plannen om naar Amsterdam te verhuizen. „We hebben genoeg reden om met Artikel 1 zeker in Amsterdam mee te gaan doen”, zegt Simons tegen De Telegraaf. „De uitslag van de laatste verkiezingen geeft aan dat er in Amsterdam behoefte is aan het geluid van Artikel 1.”

Probleem voor de politica is echter dat zij in Ouder-Amstel woont en zodoende niet op de kieslijst van de stad Amsterdam, waar ze zelf 10.500 stemmen kreeg, kan verschijnen. Ze denkt er echter nog niet over om te verhuizen. „Ik woon al jaren in Ouder-Amstel en dat is gevoelsmatig Amsterdam. De vraag is ook of ik überhaupt geschikt ben voor de gemeentepolitiek. Als je in de gemeenteraad wilt meedoen, heb je iemand nodig die heel goed is ingevoerd op gemeentelijk niveau. De leden gaan hier tijdens de eerstkomende ledenvergadering halverwege mei over stemmen.” Simons zegt als gezicht van de partij wel mee te gaan helpen met de campagne in de hoofdstad, als de plannen doorgaan. „Uiteraard”, voegt ze eraan toe. Bij de PvdA gonsde eerder de naam van oud-Kamerlid Ahmed Marcouch nog rond als mogelijk nieuwe lijsttrekker. Hij liet gisteren aan De Telegraaf weten zich toch niet te kandideren.