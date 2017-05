Starterswoningen bijna uitverkocht

Het aantal te koop staande huizen neemt razendsnel af. In april vorig jaar stonden in totaal 137.000 woningen op Funda te koop, vorige maand waren dat er 103.000. Dat schrijft het AD woensdag.

,,Er zijn steeds minder woningen beschikbaar waar potentiële kopers voor in aanmerking komen'', zegt Mark de Rijke van De Hypotheekshop. Die afname speelt met name starters parten.

Er blijken met name minder appartementen en nieuwbouw beschikbaar én huizen in de categorie tussen de 100.000 en 200.000 euro. Onder de 2 ton staan er nu zo'n 35.000 woningen te koop, in april 2016 waren dat er nog 55.000.

De Vereniging van Makelaars (NVM) schat het totale tekort al op zo’n 200.000 woningen.