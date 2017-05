Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Fataal ongeluk met voetganger op A4 bij Bergen op Zoom

0 uur geleden

BERGEN OP ZOOM - Door een ongeval op de A4 Rotterdam richting Antwerpen is woensdagochtend ter hoogte van Bergen op Zoom een voetganger om het leven gekomen. De nog onbekende man kwam in botsing met een vrachtwagen. De chauffeur kon hem niet meer ontwijken. De weg is afgesloten.