Vader neergestoken Nick Bood: ’We leven in een waas’

,,Ik weet hetzelfde als de rest van Nederland” zegt Dirk-Jan Bood in een emotioneel interview met het Noord-Hollands Dagblad, het medium waarvoor hij zelf werkt als 112-fotograaf.

De 16-jarige Nick Bood was samen met zijn stiefbroer in de stad op zaterdagavond toen hij werd neergestoken. Hij zou daar pas een half uur zijn geweest voordat het misging, volgens Dirk-Jan Bood. ,,Voor Nick’s 16-jarige stiefbroer is het een trauma. Op zo’n leeftijd is het verschrikkelijk als één van je vriendjes om het leven wordt gebracht door zo’n laffe daad.”

’Ik mocht niet bij hem’

Op de avond van het dodelijke ongeval was 112-fotograaf Dirk-Jan van plan te gaan werken. De traumahelikopter onderweg naar Zaandam bleek bedoeld voor zijn neergestoken zoon. ,,Ik mocht niet bij hem, ook niet toen ik zei dat ik zijn vader was.”

ZIE OOK: Twee verdachten (18 en 15) aangehouden om dood Nick Bood

Nicks familie beleeft de afgelopen dagen in een waas, vertelt Dirk-Jan die momenteel bezig is met het organiseren van de uitvaart. De familie haalt veel steun uit de berichten die ze krijgen op Facebook. Zaterdag wordt een stille tocht georganiseerd voor Nick.