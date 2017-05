Parkeerplaats pandafans van de baan

Het Ouwehands Dierenpark heeft sinds vorige maand twee panda's uit China in bruikleen, Xing Ya en Wu Wen. Om te voorkomen dat de wegen naar de dierentuin zouden dichtslibben, was het de bedoeling dat Wageningen een tijdelijke parkeerplaats voor 1400 auto's zou bouwen. De gemeente gaf daar eerst toestemming voor, maar omwonenden en de gemeenteraad waren tegen en nu is de gemeente op het besluit teruggekomen.

In een verklaring woensdag zegt Wageningen dat niet duidelijk is gemaakt waarom er 1400 parkeerplekken nodig zijn. In de omgeving zijn al parkeerplaatsen die Ouwehands op drukke dagen gebruikt.