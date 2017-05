premium

Damherten Zeeland mogen toch afgeschoten

31 min geleden

MIDDELBURG - Damherten in twee natuurgebieden in Zeeland mogen alsnog worden afgeschoten. Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald. De Faunabescherming was fel tegen het afschieten van de dieren, maar is na een lange juridische strijd in het ongelijk gesteld.