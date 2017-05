Onderzoek naar pijngevoeligheid Nederlanders

Bijna 20 procent van de Nederlandse bevolking heeft last van chronische pijn. De (financiële) gevolgen hiervan zijn volgens de Radboud-onderzoekers groter dan die van kanker, hartziekten en diabetes bij elkaar. Dat komt doordat mensen met pijn vaak hun hele leven pijnstillers slikken en geregeld naar de huisarts gaan. Veel goede pijnbehandelingen zijn er volgens de onderzoekers nog niet.

Het Radboud wil onder meer weten of mensen die pijngevoeliger zijn ook meer kans hebben op chronische pijn en wat de gevolgen zijn voor het dagelijks leven. ,,Pijn hangt ook af van de context. Na een mislukte operatie, of met een slecht humeur ervaar je meer pijn. Vrijwel al het pijnonderzoek tot nu toe is gedaan in ziekenhuizen, bij mensen die al veel pijn hebben'', aldus de onderzoekers.

Zij gaan de pijn die mensen ervaren meten aan de hand van een vragenlijst die ze thuis achter de computer kunnen invullen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het wetenschappelijk televisieprogramma De Kennis van Nu en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De resultaten worden eind november bekendgemaakt.