Herdenking vluchtelingen naar andere plek

Van der Laan kan de demonstratie niet verbieden maar heeft deze wel verplaatst, omdat het Rembrandtplein op de route ligt van de stille tocht naar de Nationale Herdenking op de Dam. „De Nationale Herdenking en de daaraan verbonden stille tocht staan in het teken van de slachtoffers van onderdrukking, de vrijheid en voor diegenen die zijn opgestaan voor gerechtigheid”, schrijft Van der Laan.

„Als een manifestatie zich niet verhoudt met hetgeen waar de Nationale Herdenking symbool voor staat, raakt dat de waardigheid en kan dit tot reacties en confrontaties leiden. Enkel het feit dat een dergelijke respons denkbaar is, maakt echter nog niet dat ik uw manifestatie zal verbieden of beperken in tijd. Wel heb ik in overleg met u en ter voorkoming van verstoringen en wanordelijkheden, besloten uw manifestatie te verplaatsen naar de Nieuwmarkt, op gepaste afstand van de Nationale Herdenking en de daaraan verbonden stille tocht.”

Van der Laan: „De organisator gaf aan vast te houden aan het moment van betogen.” Volgens de burgemeester geldt de vrijheid van manifestatie voor eenieder „ongeacht de inhoud.” Er zijn dan ook geen wettelijke gronden om de demonstratie op voorhand te verbieden.

De organisator wilde met de controversiële herdenking op 4 mei om 20.00 uur met drieduizend witte kruisen stilstaan bij de omgekomen vluchtelingen. Het plan leverde direct veel verzet op.

Het Centrum Informatie Documentatie Israël (Cidi) heeft nog steeds bezwaren tegen de alternatieve herdenking. „Het bezwaar is niet zozeer de locatie, maar het ongepaste moment ervan, wanneer we oorlogsslachtoffers herdenken”, reageert woordvoerder Paul van der Bas. „Het kan niet de bedoeling zijn om alle nare dingen die gebeuren, op één grote hoop te gooien. Dat is niet wat onze oorlogsslachtoffers verdienen.”