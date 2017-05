De man was dinsdag onderweg van Brazilië naar Rusland en maakte een tussenstop op Schiphol. In plastic bakjes in zijn rugzak vond de douane 26 lanspuntslangen, 33 kakkerlakken, elf dikkop-anolissen (hagedissen) en zestien kikkers. De dieren zijn niet beschermd, maar voor hun welzijn is het wel verboden om ze zo te vervoeren, aldus de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) woensdag.

Alle 26 lanspuntslangen en tien van de zestien kikkers kunnen een mens doden met hun gif.