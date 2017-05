premium

Motief gijzelnemer Arnhem onduidelijk

27 min geleden

ARNHEM - Het is nog niet duidelijk waarom een man woensdag enkele mensen in gijzeling heeft genomen in Arnhem. De verdachte, die zichzelf overgaf, is een 57-jarige man uit Arnhem die bekend is bij politie. Hij lijkt vooralsnog geen banden te hebben met terreurorganisaties, zegt de politie.