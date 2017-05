Dat melden goed ingevoerde bronnen van De Telegraaf. Het Openbaar Ministerie wil niets kwijt over het verloop van de verhoren. Ook de advocaat van de Schiedammer zegt niets.

De man wordt officieel verdacht van betrokkenheid bij de moorden op de straatprostituees Berendina Stijger (45) in 1990 en Maria Hofland (22) in 1991, maar het coldcase-team onderzoekt zijn betrokkenheid bij nog drie moorden.

De man van Surinaamse afkomst erkent dat hij prostituees heeft bezocht, maar ontkent dat hij een van de vrouwen die hij bezocht heeft vermoord. Bij twee van de vijf vrouwen die volgens het coldcase-team door dezelfde man op verschrikkelijke wijze omgebracht zijn, is dna-materiaal aangetroffen dat volledig overeenkomt met dna van de verdachte.

Volgens de recherche is er in ieder geval bij een van deze twee zaken sprake van dader-dna, oftewel dna dat afkomstig moet zijn van de moordenaar en niet zomaar een klant. Omdat het om prostituees gaat, is de aanwezigheid van dna op een lichaam makkelijk te verklaren. Anders is het als dna wordt aangetroffen op een wapen, of op het materiaal waarmee een lichaam wordt afgedekt of verpakt.

Flinke domper

Dat de verdachte ontkent is een flinke domper voor de recherche, die fors moet inzetten op het verkrijgen van aanvullend bewijs naast de dna-sporen. Zo is ook het huis van de Schiedammer uitgekamd.

De recherche is niet alleen bezig met de 58-jarige man en de vijf prostituees. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft nu eindelijk capaciteit om te kijken naar veel meer sporen uit de onderzoeken naar de 85 prostitutiemoorden die het team opnieuw onder de loep neemt. Andere moorden zijn volop in onderzoek.

Drukte bij NFI

Het identificeren van de slachtoffers van de MH17 ramp heeft een enorm beslag gelegd op de capaciteit bij het NFI. Lange tijd maakten alleen actuele en urgente zaken kans bij het instituut.

De 58-jarige Schiedammer kwam naar voren door dna-verwantschapsonderzoek in de dna-databank en de arrestatie van een familielid dat dna moest afstaan. De recherche hield hem anderhalf jaar lang in de gaten en kon zijn gangen nagaan en informatie over de man verzamelen.

