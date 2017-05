D66 blijft inzetten op gekozen burgemeester

Het is opmerkelijk dat D66 dit omstreden voorstel zo vurig doorzet terwijl er momenteel ook nog geformeerd wordt. Zo was het CDA in de senaat tegen de wet en die partij zou in de formatie nog moeilijk kunnen gaan doen. Bij D66 zijn ze in elk geval niet van plan het voorstel in te trekken.

Kamerlid Rob Jetten dient nu het wetsvoorstel in dat D66 eerder al eens succesvol door de Kamer loodste. Omdat het een grondwetswijziging betreft, moet het namelijk twee keer door Eerste en Tweede Kamer worden aangenomen. Deze keer zelfs met een tweederde meerderheid.

Het ziet er vooralsnog goed uit voor D66. CDA en PvdA, die eerder voor en later (deels) tegen stemden, lijken niet eens per se nodig voor die tweederde meerheid in de Tweede Kamer.

Als het wetsvoorstel weer wordt aangenomen, wordt de benoemingswijze van een burgemeester uit de grondwet gehaald. Als dat eenmaal gebeurd is, kan het parlement gemakkelijker een nieuw systeem invoeren. Dan is er geen lastige grondwetswijziging meer nodig. In die situatie zou een gewone Kamermeerderheid bijvoorbeeld een direct gekozen burgemeesterschap kunnen invoeren. En dat is waar D66 eigenlijk naar toe wil.

Officieel wordt een burgemeester momenteel nog bij koninklijk besluit benoemd. De laatste jaren krijgt de gemeenteraad echter steeds meer te zeggen. Die doet een aanbeveling over welke kandidaat het moet worden en die wordt eigenlijk altijd overgenomen. Critici vinden de D66-wet daarom overbodig, maar die partij vindt dat er momenteel nog steeds te weinig transparantie is.