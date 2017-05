Dat voorspellen internationale onderzoekers in een toekomstrapport dat vandaag verschijnt. „In 2030 zal 95% van het aantal afgelegde kilometers in het Westen voor rekening komen van autonome e-auto’s on demand”, beweren de experts.

Volgens hen is het huidige autorijden binnen tien jaar volledig achterhaald.

