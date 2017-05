Achteraf bleek het doek een vervalsing. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden honderdduizenden kunstwerken geroofd van Joodse burgers. Voor de overlevenden van de Holocaust was het vaak moeilijk of onmogelijk hun bezit weer terug te krijgen. Over hun dramatische verhalen opent op 12 mei een expositie in Deventer.

Lees verder: De vele drama’s achter roofkunst, honderden gestolen schilderijen nog altijd niet terug (premium)