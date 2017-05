NS-dochter ontwijkt belasting via Ierland

De winst wordt zo in Ierland belast, waar de tarieven laag zijn, meldt Trouw donderdag.

De krant schrijft dat de NS al in 1998 met de omstreden constructie is begonnen, destijds via dochteronderneming NS Financial Services. De constructie is controversieel omdat de NS een staatsbedrijf is. In 2012 besprak de Tweede Kamer de constructie, een jaar later noemde minister Dijsselbloem de belastingtruc „vanuit maatschappelijk oogpunt onwenselijk.”

In de afspraken die de minister in 2015 met de NS maakte, mag de dochteronderneming van de NS onder bepaalde voorwaarden in het buitenland wel gebruik maken van deze constructie.