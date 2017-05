Herdenking vluchtelingen op de Nieuwmarkt gaat niet door

„We gaan samen de ceremonie op de Dam volgen, zoals gepland. En stilstaan bij wat er de afgelopen dagen in vredesnaam gebeurd is. De felheid van berichten in media en op Twitter heeft ons heel erg verbaasd. Mensen waren zelfs fysiek van plan om ons de ruimte te ontzeggen om de slachtoffers van toen in verband te brengen met onze verantwoordelijkheid nu. Ik vind het heel pijnlijk en ingewikkeld”, zegt initiatiefnemer Rikko Voorberg

Tijd om terug te trekken

Voorberg nam de beslissing nadat burgemeester Van der Laan woensdag liet weten de manifestatie te verplaatsen naar de Nieuwmarkt. „Als de burgemeester een nieuwe plek toewijst, verwacht je dat er rust ontstaat. Maar die kwam niet. Dan wordt het volgens mij tijd ons terug te trekken.” De Nieuwmarkt is een van de plekken in de hoofdstad waarvandaan tijdens de Tweede Wereldoorlog joden werden gedeporteerd.

Bezwaren

De herdenking was aanvankelijk gepland op het Rembrandtplein en valt precies samen met de Nationale Dodenherdenking op de Dam. Zowel het tijdstip als de plaats stuitte op grote bezwaren, onder meer bij het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI). Dat vindt dat 4 mei bedoeld is voor slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

Zwarte bladzijden

De organisatoren zijn van plan volgend jaar opnieuw op 4 mei een vluchtelingenherdenking op touw te zetten. „We herdenken vandaag zwarte bladzijden uit het verleden. Maar er komen ook in deze tijd nog steeds zwarte bladzijden bij. We kunnen nu nog iets doen”, aldus een andere woordvoerder. De organisatie verwijst naar vluchtelingen die op de vlucht voor oorlogsgeweld in Syrië omkomen op zee en de „moorden op sjiieten, yezidi’s en Arabische christenen.”