OM eist 8 jaar tegen Olivier L.

„Het is een wonder dat ik nog in leven ben. Dat ik hier zit en het kan navertellen.” Dat zei Marian Segers, het D66-raadslid van de gemeente Beemster vanochtend in de rechtbank Alkmaar.

In een emotionele slachtofferverklaring vertelde Segers wat de ernstige mishandeling door de Fransman Olivier L. (43) met haar heeft gedaan. Ze is continu bang in haar eigen huis. „De hele dag doe ik alle deuren achter me op slot. Ik heb extra sloten geïnstalleerd, ook op mijn slaapkamerdeur. Bang dat er iemand is om me dood te maken.”

L. stond in de aanslag

Op 12 mei 2016 had Marian Segers de man ’s ochtends al op haar erf gespot. Ze sprak hem aan. Hij zei dat hij een adres zocht. Vervolgens ging hij weer weg. Rond een uur of een ’s middag had Segers iets nodig uit haar loods, een ruimte naast haar huis. Toen ze de deur opendeed stond L. direct voor haar met een metalen staaf in zijn handen.

Segers: „Hij stond in de aanslag. Sloeg me keihard op mijn hoofd. De eerste klap was knetterhard. Ik viel en zag een grote plas bloed.” Segers smeekte de man om te pakken wat hij wilde pakken. „Ik zag zijn vastberaden blik. Op dat moment dacht ik: Marian, dit was je leven. Ik ga sterven. Ik ga dood.”

Overal bloed

Vervolgens verloor ze haar bewustzijn. Ze kwam weer bij in de slaapkamer op de benedenverdieping. De man is dan bezig op haar in te steken. „Hij stak me op plekken waar je steekt om iemand dood te maken. Bij mijn hart, in mijn keel. Bloed op de muren, vloer en deuren zijn wrange bewijzen van de marteling. Ik heb in mijn leven niet zo hard geschreeuwd van angst. Doodsangst.”

Een wonder noemt Segers het, dat ze naar buiten wist te komen. „Ik was toen in shock.” De buurvrouw, die haar op het pad ziet zwalken, vindt haar in de bosjes. „Ik denk dat ik me verstopte, dat ik dacht dat hij in de buurt was en de klus wilde afmaken”

Veertig steekwonden

Segers had veertig steekwonden, een klaplong, een verbrijzelde schedel, haar oor lag er half af. Ook geestelijk kreeg ze een flinke klap. „Ik wil weer mijn oude stoere ik terug”, zei ze in de rechtszaal.

Geheugenverlies

Het bewijs tegen de man, die verdacht wordt van poging tot moord lijkt klip-en-klaar: het slachtoffer heeft hem gezien, zijn sporen zijn in het huis van Segers aangetroffen en zelfs zijn schoenen en broek met in zijn zak zijn identiteitsbewijs liet hij in de woning achter. Maar de man zegt zich niets meer te kunnen herinneren.

Zelfmoord

Wanneer de rechtbank L. ondervraagt over het steekincident op 12 mei 2016 in de woning van Segers, lijkt Olivier L. aan geheugenverlies te lijden. Hij was, naar eigen zeggen, onder invloed van drugs en alcohol. „Ik kwam naar Amsterdam om zelfmoord te plegen, met een drugsoverdosis”, zei L. donderdagochtend in de rechtbank Alkmaar. Om daar te komen stal hij een auto en een paar duizend euro van de Emmaus-gemeenschap.

Tot zelfmoord kwam het niet. L. kocht wel cocaïne en xtc, maar hij nam het niet allemaal tegelijk. „Ik wilde eerst een beetje plezier maken.” Een paar dagen verbleef L. in Amsterdam, voordat hij in Zuidoostbeemster terechtkwam, de woonplaats van Segers. De gestolen auto had hij in Amsterdam laten staan, hij zou te voet naar het Noord-Hollandse dorp, vlakbij Purmerend zijn afgereisd. In september werd L. aangehouden in België.