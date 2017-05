Arman Avsaroglu: ’Je wil euforie overbrengen’

Als een ware Jack van Gelder 2.0 brulde Avsaroglu bij elk doelpunt van de Ajacieden dat het een lieve lust was. Ook commentator Jeroen Elshoff deed een duit in het zakje, maar werd geregeld overschreeuwd door zijn gedreven collega die in een hoog tempo woorden spuwde.

Is de nieuwe Jack van Gelder opgestaan?

„Ik ben zelf opgegroeid met Jacks verslag, maar het is niet zo dat ik hem na probeer te doen, hoor. Ik ben enthousiast van nature, zo ben ik begonnen en zo werk ik nog altijd. Dat hoort ook op de radio, je moet veel beeldender zijn de collega’s op televisie. Met enthousiasme breng je ook de euforie uit het stadion over voor mensen die in de auto of in de trein zitten. Op tv zou deze stijl wel een beetje gek overkomen, denk ik”, zegt de 27-jarige Arman Avsaroglu, die in 2011 begon als stagiair op de binnenlandredactie van het NOS Journaal. Al snel maakte hij de overstap naar de sportafdeling en sinds vier jaar is hij commentator.

Moet een sportjournalist niet altijd onpartijdig zijn?

„Normaal gesproken wel. In de eredivisie kun je tijdens Ajax-Feynoord of PSV-Ajax niet openlijk een club steunen, dan is commentaar geven koorddansen. Maar ik geloof niet dat bij een wedstrijd als deze veel luisteraars zitten te wachten op een objectief verslag; dan mag je best een beetje chauvinistisch zijn. Zeker nu Ajax voor het eerst in lange tijd weer op dit niveau meespeelt. Er is nu ook een hele nieuwe generatie die dit voor het eerst meemaakt.”

Heb je veel reacties gekregen?

„Zeker, maar dat begon eigenlijk al bij de wedstrijd tegen Schalke 04, toen Jeroen Elshoff en ik tijdens de verlenging redelijk uit onze bol gingen. Het is volgens mij ook onderdeel van het nagenieten, dat je nog even naar de doelpunten kijkt of luistert en een opmerking maakt richting de commentatoren.”

Wat is jouw hoogtepunt tot nu toe wat voetbalverslaggeving betreft?

„Nou, dit Europese seizoen is wel heel apart! En vorig jaar versloeg ik de voetbalfinale tijdens de Olympische Spelen, tussen Brazilië en Duitsland. Ook een speciale wedstrijd, maar dat was midden in de nacht en voor Nederland toch minder interessant. En de mogelijke kampioenswedstrijd van Feyenoord dit weekend kan ook heel bijzonder worden.”

