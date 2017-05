Wraakvader moet cel in

Twee weken geleden eiste het Openbaar Ministerie nog zes jaar cel voor poging tot moord. Daar gaat de rechtbank niet in mee. De kwalificatie poging tot moord is te zwaar, aldus de rechtbank. Die oordeelt dat er sprake is van zware mishandeling met voorbedachte rade.

Mario H. (51) sloeg Jack S. (46) op het GGzE-terrein in Eindhoven meermaals met een schop of sneeuwschuif. Dit gebeurde op 19 januari van dit jaar. S. liep hierbij twee gebroken armen, een snee in het been, een wond op zijn hoofd en een blauw oog op. Later die dag meldde H. zich bij de politie.

Mario H. was sinds 2 januari op zoek naar Jack S. Op die dag lagen een bos bloemen en een doos chocolade bij de woning waar H.’s veertienjarige dochter woonde. De afzender zou de zeventienjarige ’Jessie’ zijn, met wie de dochter online contact had. Volgens advocaat Jan-Hein Kuijpers van H. stuurde ’Jessie’ naaktfoto’s met de mededeling: ’nu jij’ en zouden nog achttien andere kinderen op deze wijze zijn benaderd.

De Helmonder vertrouwde het zaakje niet en kwam er na een paar dagen achter dat ’Jessie’ niet zeventien jaar oud was, maar ex-tbs’er Jack S. van 46 jaar. Meermaals zocht H. contact met de politie, waar hij aangaf ’het zelf wel zou opknappen’ als hij S. eerder zou vinden dan de politie. Ondanks waarschuwingen niet voor eigen rechter te spelen, deed H. dat toch. Hij postte met een Hells Angel-lid een nacht voor het onderduikadres van S., volgde hem de ochtend erna en sloeg hem in Eindhoven in elkaar.

H. verklaarde tijdens de behandeling van de zaak twee weken geleden te hebben willen voorkomen wat hem in zijn verleden is overkomen: seksueel misbruik. De rechtbank stelt echter dat S. nooit is veroordeeld voor een zedendelict.

Jan-Hein Kuijpers liet in zijn pleidooi overigens duidelijk weten wat hij vond van de eis van justitie voor poging tot moord: „De officier doet net of mijn cliënt iemand net niet heeft geliquideerd. Het is ridicuul wat zij hier vertelt.”