Meldplicht huisverhuur Amsterdam per 1 oktober

In Amsterdam was al jarenlang de wens om een meldplicht in te stellen. De landelijke overheid wilde dat niet regelen, maar nu heeft verantwoordelijk wethouder Laurens Ivens (SP) samen met juristen van het ministerie van Binnenlandse Zaken om tafel gezeten en wordt het lokaal geregeld. Het niet melden van toeristische verhuur is vanaf 1 oktober 2017 strafbaar en kan een boete betekenen voor de verhuurder. In Amsterdam mogen woningen maximaal 60 dagen per jaar aan toeristen worden verhuurd. Ook mogen maximaal vier toeristen tegelijk in één woning verblijven.

„De meldplicht stelt de gemeente in staat om de negatieve effecten van vakantieverhuur effectiever en resultaatgerichter te gaan beheersen”, aldus de wethouder.

De meldplicht geeft volgens de gemeente inhoud aan de eigen verantwoordelijkheid die mensen hebben om kenbaar te maken dat zij hun woning tijdelijk willen verhuren als ze zelf op vakantie zijn. „Door het instellen van de meldplicht ligt deze verantwoordelijkheid voortaan primair bij de verhuurder om zich te registeren bij de gemeente. Dit zorgt ervoor dat de gemeente haar handhavingscapaciteit meer kan richten op de mensen die zich niet aan de regels voor vakantieverhuur houden.”

De stad kampt al tijden met veel woningen die als illegaal hotel worden gebruikt, bijvoorbeeld via platforms als Airbnb. Er is al extra handhavingscapaciteit ingezet, maar het is voor de handhavingsteams onmogelijk de vele duizenden woningen te controleren. Fractievoorzitter Reinier van Dantzig pleitte jaren geleden al voor een meldplicht. „We zijn hier enorm blij mee. Ik zie het echt als het sluitstuk op alle andere dingen die we al doen. Hiermee kun je makkelijk de goeden van de kwaden scheiden”, reageert hij.

Eerder dit jaar is al besloten om de boetes voor illegale hotels te verhogen naar een maximale boete van € 20.500,-. Ook is het budget voor de handhaving verdrievoudigd en wordt er gewerkt met mystery quests.