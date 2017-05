premium

Italiaanse drugscrimineel opgepakt in Aalsmeer

40 min geleden

AMSTERDAM - De politie heeft afgelopen zaterdag in Aalsmeer een Italiaanse drugscrimineel opgepakt die in eigen land nog een celstraf van twintig jaar moet uitzitten. Calogero Nicosia (48) werd volgens Italiaanse media elf jaar geleden door een rechtbank in Ravenna bij verstek veroordeeld voor grootschalige internationale drugshandel. Hij is min of meer per toeval gearresteerd.