premium

Man overvalt woning in Zwartebroek

31 min geleden

Zwartebroek - Een woning in het Gelderse Zwartebroek is donderdagavond overvallen. Een gewapende man kwam een woning binnen waar een oudere man en een vrouw aanwezig waren. De dader is gevlucht. Het is nog niet duidelijk of er iets is buitgemaakt.