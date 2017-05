premium

Burgernet verstoort herdenking Kerkrade

43 min geleden

KERKRADE - Een melding van Burgernet heeft de dodenherdenking in Kerkrade verstoord. Rond 20.00 uur begonnen mobiele telefoons te trillen en te piepen over een vermist meisje in het net over de grens gelegen Herzogenrath in Duitsland. Een paar minuten kwam er weer een melding binnen dat het meisje terecht was. En toen piepten de telefoons weer.