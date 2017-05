Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Pizzakoerier herdenkt tijdens bezorging

21 min geleden

GRONINGEN - Een pizzakoerier van Domino’s die donderdagavond tijdens zijn werk in Groningen even stopte om te herdenken gaat viraal. Een foto van de herdenkende bezorger werd online gezet en wordt massaal gedeeld. In een paar uur tijd kreeg de foto al meer dan zeventigduizend likes op Facebook.