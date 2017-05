Bloemkransen op de Dam alweer verwijderd

„We moeten ze wel weghalen, want in het verleden is er met de kransen gevoetbald”, verzucht de man die de kransen weghaalt en in gehuurde busjes laadt. „Heiligschennis”, noemt een omstander het weghalen van de kransen het tafereel. „Waarom zetten ze hier geen bewakers neer?”

Vrijdagochtend om acht uur worden de kransen weer teruggeplaatst, om vervolgens ’s avonds weer te worden opgeborgen. Op Twitter is veel verontwaardiging over het verwijderen van de kransen. „Dat is de vrijheid waarvoor mensen gestorven zijn. Maakt die herdenking wel heel ironisch”, reageert een twitteraar.

"Ja, we moeten ze weghalen want in het verleden werden ze vernield. Werd er met de kansen gevoetbald." #dodenherdenking pic.twitter.com/yu7BLJoVZ2— Mike Muller (@_MikeMuller) 4 mei 2017