Nederland viert de vrijheid

22 min geleden

AMSTERDAM - Nederland viert vrijdag de vrijheid. De nationale viering van bevrijdingsdag begint op het provinciehuis in Haarlem, met de 5 mei-lezing door acteur Nasrdin Dchar. In de traditionele kinderlezing geeft de 12-jarige Neal de Hoop uit Alkmaar zijn visie op vrijheid. Onder anderen premier Mark Rutte en Gerdi Verbeet, voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, zijn daarbij. Thema van de viering dit jaar is 'De kracht van het persoonlijke verhaal'.