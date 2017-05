Ook speeches en stille disco op bevrijdingsdag

De Vrijheidscolleges gaan over de Four Freedoms, de vier vrijheden, voor het eerst geformuleerd in 1941 door Franklin D. Roosevelt: vrijheid van meningsuiting en van religie, en vrijwaring van angst en van gebrek.

De stille disco is een idee van het Nederlandse Rode Kruis. De muziek die bezoekers op de dansvloer via een koptelefoon horen is gekozen door gevluchte jongeren die nu in Nederland verblijven. Tussen de nummers door leggen zij uit waarom ze voor deze muziek hebben gekozen en wat ze hebben meegemaakt. De Break the Silence Disco staat op de bevrijdingsfestivals in Amsterdam, Rotterdam, Den Bosch, Roermond, Groningen, Leeuwarden, Almere, Den Haag, Wageningen, Utrecht, Vlissingen en Haarlem.