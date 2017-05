Ergernis over trage formatie neemt toe

„Het gaat nog steeds nergens over, terwijl er al weken wordt gepraat”, klaagt een invloedrijk Kamerlid. Hij wijst erop dat de gespreksvorm waarvoor Schippers kiest, ook niet voor veel tempo zorgt.

Wouter Bos introduceerde als informateur van het vorige kabinet bijvoorbeeld een soort kwartetspel over de onderwerpen. Daarmee konden de wensen van de partijen snel verdeeld worden. Zoiets heeft deze formatie ook nodig, zegt de gefrustreerde betrokkene. „Een professor speltheorie weet er wel raad mee! Die kan ze inhuren voor het proces.”

Elders in het Kamergebouw blijkt de zwijgzaamheid van de afgelopen weken eveneens verruild voor lichte irritatie. „Ook bij ons is er inmiddels ongeduld”, bevestigt iemand uit een onderhandelingsteam. Als voorbeeld wordt aangedragen dat Schippers geregeld te veel onderhandelaars te lang aan het woord laat over één onderwerp, ook van dezelfde partij.

Een assistent van een derde partijleider bevestigt dat zijn club ook ongeduldig wordt. Wanneer er naar de oorzaak gevraagd wordt of naar informateur Schippers, weigert de spreker verder commentaar.

De partijen spraken elkaar deze week slechts twee dagen, vanwege het reces en de uitvaart van de moeder van onderhandelaar Jesse Klaver. Naar verluidt hebben de onderhandelaars ook al over de volgende vakantie gesproken. Als de formatie op 24 juli nog niet rond is, wordt er opnieuw twee weken onderbroken. Informateur Schippers heeft overigens gezegd dat ze het kabinet voor het zomerreces op het bordes wil hebben staan.

Naast de frustratie klinkt ook enig begrip: door de partijen zo uitvoerig aan elkaar te laten wennen, is er een kans dat ze elkaar later meer gunnen als er echt over de knikkers wordt gepraat. „Misschien doet Schippers dit daarom zo langzaam.”

Een ander wijst erop dat iedereen eraan moet wennen dat er nu met maar liefst vier partijen aan de formatietafel gepraat wordt.

De informateur wilde gisteren geen commentaar geven op de ergernis die te horen valt. Wel zei ze na afloop van het formatiegesprek dat de komende week ’flink wat meters’ gemaakt moeten worden door de onderhandelaars. De onderhandelingen zijn volgens haar ’heel intensief’ en de besprekingen zijn ’uitermate concreet’. „Ik ben niet ontevreden.”