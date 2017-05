Schoonfamilie van Laura H. durft nog niet blij te zijn

Zijn zus heeft de beelden gezien en twijfelt nog. ,,Ik herken mijn broer uit duizenden en die jongen lijkt sprekend op hem, alleen toch niet helemaal. Ik vertrouw er niks van. We wachten op een antwoord van die journalist en als het klopt willen we Ibrahim spreken of eventueel een duidelijke foto van hem. Ik ben bang dat mijn ouders valse hoop krijgen.’’

Toen Laura in juli vorig jaar aan IS ontsnapte met haar twee jonge kinderen, liet ze haar man achter bij de grens. Hij was bij een beschieting zwaargewond geraakt aan zijn maag en zijn been. Laura vertelde gisteren in de rechtbank dat Ibrahim haar dagelijks mishandelde. Ook Ibrahims zus had haar schoonzus direct toen ze elkaar leerden kennen geadviseerd om bij Ibrahim weg te gaan. De zus vertelde deze week in De Telegraaf dat hij een jongen was ‘met een hart van goud’, maar ook met agressieve buien.

Sinds Laura hem achterliet in IS-gebied, had de familie taal noch teken van hem vernomen. Gisteren kwam opeens het bericht dat Ibrahim mogelijk toch nog leeft. ,,Hij lijkt er heel erg op. Alleen we twijfelen gewoon heel erg. Voor ’t zelfde geld is het een andere jongen.’’