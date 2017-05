Op de afdeling waar de MRSA-bacterie werd ontdekt, worden voorlopig geen nieuwe patiënten opgenomen.

Een besmetting met MRSA (Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus) is gevaarlijk voor mensen met een flink verminderde weerstand. Het kan onder meer leiden tot longontsteking of bloedvergiftiging. De bacterie is ongevoelig voor gebruikelijke antibiotica. MRSA is voor gezonde mensen onschadelijk, ze worden er ook niet ziek van.