Vermiste autistische Martijn gespot op Thais vliegveld

Een medereiziger zag donderdagochtend, lokale tijd, een totaal verwarde jongen rondlopen over het vliegveld en heeft een oproep geplaatst op sociale media. „Ik zag hem toen hij net was aangekomen op het vliegveld. Hij praatte en lachte tegen zichzelf en de muren. Het gaat geestelijk helemaal niet goed met hem en ik maak me zorgen om hem."

Op Nederlandse ambassade in Bangkok volgen ze de zaak, maar woordvoerder Daphne Kerremans van Buitenlandse Zaken zegt weinig te kunnen uitrichten. Martijn is immers volwassen. „Ik begrijp natuurlijk dat zijn moeder heel bezorgd is, maar wij kunnen iemand alleen helpen als diegene dat zelf wil of daarom vraagt”, zegt Kerremans. „Wettelijk gezien mogen we in deze situatie niet aan de familie doorgeven waar iemand zich bevindt. Maar we houden het natuurlijk in de gaten. Als Martijn in de problemen komt, staan wij uiteraard voor hem klaar.”