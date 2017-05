Feyenoord-lied naar nummer 1

Als er een Feyenoorder is geselecteerd voor speler van de week wint hij gegarandeerd. Het Feyenoord-boek Boskamp is sportboek van het jaar geworden en het gouden elftal van Fox bestond bijna uitsluitend uit Feyenoorders. Vieira Nkosi, een Rotterdamse rapper, heeft nu een persoonlijk nummer uitgebracht over het aanstaande kampioenschap, en samen met de heren van de clubpodcast Kein Geloel zetten ze nu alles op alles om het nummer op de dag van de kampioenswedstrijd op 1 te krijgen.

„Er was dit jaar nog geen kampioenslied dat door iedereen werd meegezongen”, legt Vieira uit op de Coolsingel, niet toevallig ook de naam van het nieuwe lied. „In De Kuip wordt altijd veel gezongen, en daarom vond ik het wel treffend om in dit mooie jaar een nieuw lied uit te brengen.” Het idee ontstond in de Feyenoord-podcast Kein Geloel, tijdens een item over Feyenoord-hits. „De laatste die echt een hit werd is al een tijd geleden.”

En tegenwoordig tellen streams op Spotify ook mee in de Top40. Een slimmerik rekende uit dat er zo’n 200.000 ’streams’ nodig zijn om de plaat op de dag van de kampioenswedstrijd op nummer 1 te hebben. „Dat moet te doen zijn”, lacht Vieira. „Per persoon telt hij maximaal tien streams mee. Dus een halve Kuip moet het nummer tien keer draaien, en dan staan we op één. We hebben een halve schoenenwinkel aan gouden veters, dus dit moet ook wel kunnen, denk ik.”

En dan begint het feestje natuurlijk pas, want aanstaande maandag gaat de Engels-leraar misschien wel écht naar de Coolsingel. „Hoezo misschien?”, vraagt hij. „Als we kampioen worden, ga ik sowieso. En kampioen worden we!”