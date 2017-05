Fortunafans steken de draak met Roda

Ook lieten fans tijdens hun wedstrijd tegen FC Volendam spandoeken zien met daarop teksten als Van ’binnen 5 jaar CL’ naar ’maanden in cel!’ en ’cheque mate!’.

Maandenlang was de redder van Roda JC spoorloos. De nieuwe financier van de Limburgse eredivisionist die in Dubai woont blijkt in februari te zijn gearresteerd. Sindsdien zit hij vast. Al zijn bezittingen zijn bevroren. Korotaev wordt door de autoriteiten in Dubai beschuldigd van het uitschrijven van een ongedekte cheque. Dat is in Dubai een strafbaar feit.

„Roda JC hoopt zo spoedig mogelijk meer duidelijkheid te krijgen en wil een en ander hoe dan ook spoedig en grondig uitgezocht hebben”, aldus de club in een statement.

„Met de heer Korotaev zijn uitsluitend voorovereenkomsten getekend. Hierin heeft hij aan alle financiële verplichtingen voldaan. De aandelenoverdracht heeft echter nog niet plaats gevonden. Dit betekent dat Frits Schrouff nog steeds 99,8 % van de aandelen van de club in zijn bezit heeft. Roda JC zet de beoogde overname van de club door de heer Korataev voorlopig on-hold. Dit betekent dat speculeren over het budget voor komend seizoen vooralsnog zinloos is.”

De zakenman met Russische achtergrond blijkt op 10 februari op het vliegveld van Dubai te zijn aangehouden op verdenking van het uitschrijven van een ongedekte cheque. Sindsdien zit hij in voorarrest en is hij volgens een persverklaring van zijn firma AK Investment in afwachting van zijn vrijlating op borgtocht.

De Zwitserse investeerder heeft vooralsnog een minderheidsaandeel in Roda JC. Hij zou in juni gaan beslissen of hij een groter aandeel zou nemen in de Limburgse club.

De aanhouding van de 35-jarige Korotaev vond plaats op 10 februari, toen hij arriveerde op Dubai International Airport. Dat was slechts een week na zijn entree bij Roda in Kerkrade.

Dit wordt bevestigd door de woordvoerder van het beleggingsbedrijf van Korotaev in Dubai, AK Investment. „De heer Korotaev is de volgende dag in hechtenis genomen. Bovendien zijn vanaf dat moment al zijn bezittingen bevroren”, aldus AK-woordvoerder Antoine Casanova tegen De Telegraaf. Volgens hem zit Korotaev nog altijd in voorarrest.