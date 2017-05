De bewindsman vliegt zaterdagvond naar India en wil van zijn ambtgenoot opheldering over waarom de ontvoerende vader Shezhad Hemani niet wordt gearresteerd of op zijn minst wordt verhoord over zijn rol in het ontvoeringsdrama.

Ook wil Koenders de Indiase minister Sushma Swaraj van Buitenlandse Zaken dinsdag een door tienduizenden mensen ondertekende petitie overhandigen, waarin dringend om actie wordt gevraagd. Het bezoek van Koenders houdt vooral verband met het vieren van de 70-jarige betrekkingen tussen India en Nederland, maar de demissionair minister wil de visite ook aangrijpen om de zaak-Insiya aan te kaarten.

LEES OOK: ’Verdrietigste moment sinds ze ontvoerd is’

Kleine Insiya is al meer dan een half jaar weg bij haar moeder. Foto: Eigen foto

Inmiddels doet de vader van Insiya er vanuit India alles aan zijn ex-echtgenote Nadia in diskrediet te brengen. Een tweet eergisteren dat zijn ex een seksuele relatie zou onderhouden met de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, wordt door Koenders’ woordvoerder als ’absolute lariekoek’ afgedaan.

Hemani is als enige betrokkene bij de ontvoering van Insiya vanuit haar woning in de Amsterdamse Watergraafsmeer nog niet gearresteerd. De Amsterdamse recherche wist alle overige ontvoerders en hun handlangers wel in te rekenen. Hemani blijft weigeren contact toe te staan tussen moeder en haar kind.

LEES OOK: Vader Insiya in het nauw

Een van de Nederlandse advocaten van de kidnapper is deze week door de Raad van Discipline van de Orde van Advocaten keihard op haar vingers getikt. Ze verkondigde volgens de Raad leugens over moeder Nadia en veronachtzaamde haar belangen op grove wijze. De advocate trad in eerste instantie ook op voor moeder, maar liet zich daarna inhuren door vader.

De Raad van Discipline oordeelde vernietigend over dit optreden en legde als disciplinaire straf een berisping en een boete van duizend euro op.