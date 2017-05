Informateur Edith Schippers hoopt volgende week meters te kunnen maken met de formatie, maar op gemeentelijk niveau is men zeer sceptisch over samenwerking tussen de vier partijen. Lokale politici is de afgelopen jaren gebleken dat goedbedoeld wensdenken van GroenLinks in de praktijk vaak averechts uitpakt.

In Haarlem constateert de VVD dat GroenLinks ertoe in staat zou zijn „de hele binnenstad failliet te laten gaan om maar auto’s te weren”. Fractievoorzitter Wybren van Haga: „Als je mensen pest door te weinig parkeerplaatsen te regelen, gaan ze elders boodschappen doen. Dan zie je dat de partij er niet een van ondernemers is. In het beste geval zijn het ambtenaren.”

LEES MEER: De rekening van wensdenken