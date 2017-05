premium

Ex wietbaron omgebracht

1 uur geleden Mick van Wely

Almere - De vrouw van wie het zwaar toegetakelde lichaam zondag aan de oever van het Veluwemeer bij Dronten is gevonden, is de 43-jarige Esther Paul uit Almere. Zij is recent verdachte geweest in twee grote henneponderzoeken en ze is de ex van een bekende crimineel. Wist ze te veel over anderen?