’Geef kansrijke kandidaat voorrang bij CBR’

Uit cijfers van het exameninstituut blijkt dat op maar liefst 35 van de 53 examenlocaties niet kan worden voldaan aan de met het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de rijscholen afgesproken termijn om mensen binnen zeven weken af te laten rijden.

Hoewel er inmiddels zestig extra examinatoren zijn opgeleid, lopen de wachttijden verder op.

Volgens brancheorganisatie Bovag moeten er daarom maatregelen genomen worden tegen rijscholen die kansloze kandidaten naar de praktijkexamens sturen.

,,Je hebt bedrijven die pakketten van 10 lessen en een examen aanbieden. Dan is de kans op succes erg klein, maar deze kandidaten nemen wel capaciteit in beslag. Je kunt daar een einde aan maken door leerlingen voorrang te geven van rijscholen die gezien de resultaten kandidaten wél goed voorbereid op examen sturen”, zegt Paul de Waal van Bovag.

Oplossing

Het CBR zegt open te staan voor deze oplossing. ,,We gaan dit idee verder onderzoeken, maar blijven ook extra examinatoren opleiden”, zegt woordvoerder Nathalie Dingeldein. ,,Ook werken we over in de avond en op zaterdag.”

,,Ik heb mijn theorie al in februari gehaald, maar wacht nu al maanden op mijn examen. Pas deze week kon ik een tussentijdse toets doen en het echte afrijden staat nu gepland op 20 juni”, zegt Chess Vrijvogel uit Almere. ,,En dan heb ik nog geluk, want eigenlijk zou ik in Eemnes afrijden, maar daar liep de wachttijd helemaal op. Nu ga ik naar Emmeloord, waar mijn instructeur nog een plekje kon regelen.”

,,Maar het levert me wel meer kosten op, want ik wil daar natuurlijk wel goed voorbereid verschijnen. Daarom heb ik twee extra lessen genomen omdat het een volledig vreemde omgeving voor mij is”, aldus de 18-jarige kapster.

,,We betreuren de wachttijden ook”, zegt een woordvoerder van het ministerie. „We zien dat het eerste kwartaal met 159.735 bijna 11.000 meer examens zijn afgenomen dan vorig jaar en constateren dat het CBR deze vraag nu niet aankan. Het CBR doet zijn dit aan te pakken, maar maatregelen zoals het opleiden van examinatoren, kosten helaas tijd.”