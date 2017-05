premium

Huizen Groningen ontruimd om gevaarlijke stof

46 min geleden

GRONINGEN - In het centrum van Groningen moeten zaterdagochtend meer dan twintig mensen hun huis uit in de straat Voor 't voormalig klein Poortje. In een huis daar is een gevaarlijke stof aangetroffen. Volgens de politie is de Explosieven Opruimingsdienst Defensie ( (EOD) ter plekke om te onderzoeken om wat voor stof het gaat.