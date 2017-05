Reusel loopt te hoop tegen pastoor

Enkele honderden parochianen demonstreerden zaterdagochtend in de anders zo godvrezende gemeente, om de pastoor duidelijk te maken dat hij beter kan vertrekken. Dat deden ze in stilte, omdat zij een nette, beschaafde demonstratie wilden houden, zo meldt Omroep Brabant. Toch liet een van de aanwezigen zich ontvallen in staat te zijn ’al zijn botten te breken.’

De stille tocht is een initiatief van Frank Rovers, die met de pastoor in aanvaring kwam nadat de pastoor op het kerkhof was uitgevallen tegen werklui die het graf van de schoonvader van Rovers kwamen lichten. Dat was de spreekwoordeljke druppel. De halsstarrigheid en rechtlijnigheid van de pastoor is vele parochianen al langer een doorn in het oog, hoewel anderen hem beschrijven als ’duidelijk’.

Altijd rumoer

De pastoor kreeg vorig jaar landelijke bekendheid nadat hij een Mariabeeldje had meegenomen uit een kapelletje. Dat leidde tot woedende protesten én televisiebeelden van de ’dictator van de parochie’ die nogal bruusk afscheid nam van een verslaggeefster van PowNed.

De kerkelijke carrière van pastoor Van Roosmalen begon in 2001 als stagiair in de drie parochies van Hoogeloon, Casteren en Hapert, waar hij vertrok na onenigheid over de organisatie en het financiële beleid.

Na drie jaar in Druten en Puijflijk, streek hij in 2005 neer in Waalwijk. Daar was de pastoor eigenlijk vanaf dag één omstreden, door zich laatdunkend uit te laten over zijn voorganger. In Waalwijk was de onvrede zo groot dat zelfs de deuren van de kerk werden dichtgelijmd en er werd gedemonstreerd voor zijn vertrek.

Dat vertrek kwam in 2011, toen Karel van Roosmalen in Reusel belandde. Voordat Van Roosmalen tot de kerk toetrad was hij onder meer wethouder in zijn geboorteplaats Den Dungen.