PVV wil uitleg over uitspraak Timmermans

De PVV wil van Rutte weten of de Nederlandse regering het met ,,deze ongekozen eurocraat" eens is of de uitspraken van Timmermans juist afkeurt.

Timmermans deed zijn uitspraak nadat Orbán Soros een ,,Amerikaanse speculant" had genoemd. De Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken zei daarop dat Hongarije in Europa het meest heeft gedaan tegen antisemitisme. ,,Zo hebben we een nationale herdenkingsdag geïntroduceerd voor de slachtoffers van de Holocaust en synagogen gerenoveerd. Niet alleen in Hongarije, maar ook over de grenzen. Verder hebben we het ontkennen van de Holocaust strafbaar gemaakt."

De door Soros gefinancierde Centraal Europese Universiteit in Boedapest wordt met sluiting bedreigd door een wet op het universitair onderwijs die onlangs is ingevoerd. De Europese Unie heeft Orbán een maand gegeven om de wet aan te passen, omdat die in strijd is met fundamentele Europese vrijheden