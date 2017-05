Ophef om Turkse vlaggen bij werkpaleis Koning

Tot grote verbijstering van de buurt werden vrijdagavond voor de acht ramen van het monumentale gebouw vlaggen neergehangen. Ook in de vlaggenmast, die uit de gevel steekt, hangt sindsdien een doek.

„Dit kán toch niet in onze mooie straat!”, zegt een nabijgelegen kapper. „En dan te bedenken dat hier schuin tegenover het werkpaleis van koning Willem-Alexander staat. Wat een provocatie!” Ook de eigenaar van een kledingwinkel moet niks hebben van de uitingen aan het ’voor de rest bijzonder fraaie pand’. „We zijn al naar de politie geweest. Zoiets willen we hier niet. Ook niet als er Amerikaanse, Chinese of wat voor andere vlaggen dan ook zouden hangen. Ze hebben beloofd er naar te zullen kijken, maar tot nu toe heb ik nog geen agent gezien.”

Turkse zakenlieden

Volgens de nieuwe eigenaar van het pand, waar tot voor kort een architectenbureau in zat, is het ’voorlopig verhuurd aan Turkse zakenlieden’. „Het stond al een paar maanden leeg vanwege de bureaucratische molen op het Haagse stadhuis. Wat de huurder er mee gaat doen, weet ik niet”, aldus de verhuurder.

De gemeente zegt niks tegen de Turkse vlaggen te kunnen doen. „Het valt binnen de wet”, aldus een woordvoerder.