3-jarige valt uit raam

41 min geleden

AMSTERDAM - Een peuter is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een val uit het raam van een flat. Meerdere ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen. Over de verwondingen van het slachtoffer is nog niets bekend.