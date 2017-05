Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Inwisselen vals biljet van 500 euro onfortuinlijk

43 min geleden

ZUTPHEN - Een 22-jarige man uit Deventer is vrijdagavond opgepakt omdat hij een vals biljet van 500 euro wilde inwisselen bij een supermarkt in Zutphen. De eigenaar van de winkel aan de Troelstralaan ontdekte bij controle van het biljet dat deze niet echt was.