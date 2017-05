Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Auto vliegt in brand na botsing met bus

1 uur geleden

SITTARD - In Sittard zijn zaterdagavond op de Leyenbroekerweg drie inzittenden van een auto gewond geraakt doordat het voertuig over de kop sloeg na een botsing met een bus. Toen de inzittenden de auto hadden verlaten, vloog het voertuig in brand. De drie zijn overgebracht naar het ziekenhuis, zei de politie.