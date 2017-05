premium

Man (56) sterft bij val in water Zwaagdijk

1 uur geleden

ZWAAGDIJK-OOST - De dode man die zaterdag werd gevonden in een sloot in het Noord-Hollandse Zwaagdijk-Oost, is door een ongeluk om het leven gekomen. Dat meldt de politie. De 56-jarige man uit Zwaagdijk-West is vermoedelijk in het water gevallen.