Scooterrijder zwaargewond bij botsing in Eindhoven

34 min geleden

EINDHOVEN - Een scooterrijder is zaterdagavond zwaargewond geraakt bij een botsing op de Hoogstraat in Eindhoven. Rond 20.30 uur ging het mis. De vriendin van de man zat achterop de scooter toen deze door nog onbekende oorzaak met een auto in botsing kwam.