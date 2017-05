Voor onze abonnees: Telegraaf zondag

Exclusieve verhalen voor onze premium-lezers vind je op www.telegraaf.nl/zondag.

Uw wekelijkse zondagochtendnieuwsbrief, met de mooiste weekendverhalen, zoals de reportage over de herdenking van de moord op Pim Fortuyn. 'Pim is vermoord, maar de stem van het volk niet!'.

Verder een uitgebreid verhaal over de ultieme belegger Warren Buffett, die - zo bekende hij zelf - nog véél rijker had kunnen zijn, als hij had geloofd in Google, Wal-Mart en Amazon....

Verder: een vraaggesprek met Giovanni van Bronckhorst, die vandaag met Feyenoord landskampioen kan worden. En een terugblik op de tweede Giro-etappe, waarin de Nederlandse renners 'reden waar ze hoorden te zitten'.

Daarnaast uiteraard de columns van Evert Santegoeds (over Mattie en Wietze), Marcel Peereboom Voller (over Mattie en Wietze) en de economen Vermeend en Van der Ploeg (over Mattie en W... oh, wacht... over het succes van de EU) .

Nog niet geregistreerd? Dat kan op www.telegraaf.nl/registreren. Wil je gewaarschuwd worden per email? Meld je dan hier aan.