Nieuwe beelden vermiste Duitse tiener

De tiener verliet Frankfurt op 23 april zonder iets tegen haar ouders te zeggen en is een paar dagen later op verschillende plaatsen in het centrum van Amsterdam gezien.

De nieuwe bewakingsbeelden komen uit een supermarkt in het centrum en bevestigen dat de tiener in Amsterdam was op Koningsdag. Op de beelden is te zien dat het meisje een neuspiercing draagt, een jas met verschillende groene en bruine vlakken en haar haar aan een kant heeft opgeschoren.

Lavinia werd op Koningsdag vastgelegd op bewakingsbeelden uit een supermarkt in het centrum van Amsterdam. Foto: Politie.nl

Grote zorgen

De politie Amsterdam maakt zich grote zorgen en houdt er rekening mee dat ze tegen haar wil in wordt vastgehouden. ,,We maken ons grote zorgen. Het is niet zomaar een vergissing vermoeden we”, zegt woordvoerder Frans Zuiderhoek, die mensen met informatie vraagt zich te melden.

De Duitse politie heeft haar activiteiten op internet geanalyseerd, maar dat heeft niets opgeleverd. Nu wordt onderzoek gedaan naar de telecomgegevens. In het centrum zijn inmiddels flyers verspreid om aandacht te vragen voor haar verdwijning.