Tiener vast voor brute woningoverval

1 uur geleden

Een 17-jarige jongen is dit weekend in zijn woonplaats Huizen aangehouden. Hij wordt verdacht betrokken te zijn geweest bij een woningoverval in Blaricum december vorig jaar, waar op dat moment twee kinderen alleen thuis waren.