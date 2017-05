premium

Dode man op straat gevonden

58 min geleden

EINDHOVEN - Op de Memlincstraat in Eindhoven is zondagochtend een dode man gevonden. De politie gaat ervan uit dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen, maar kan nog niets zeggen over de toedracht. Ook is de ideniteit van het slachtoffer nog niet bekendgemaakt.